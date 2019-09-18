Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: збройні формування Росії та найманці 11 разів порушили режим припинення вогню; Сполучені Штати незмінно на боці України та реалізації критично важливих реформ – заявив держсекретар США Майк Помпео; Польща напередодні відзначила сумну дату – 80 років вторгнення радянських військ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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