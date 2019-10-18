Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 5 днів перемирʼя на півночі Сирії – такий результат переговорів; Путін намагається врятувати своїх найманців та ставлеників від відповідальності за воєнні злочини; на Запоріжжі в штучний спосіб хочуть збільшити рибну популяцію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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