Факти ICTV – Випуск 7:15 (19.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двадцяти двом із двадцяти чотирьох українських моряків призначили психіатричну експертизу; Євросоюз зробив ще один крок, щоб обмежити газову монополію, яку Росія хотіла б створити в Європі, просуваючи свій черговий геополітичний проект – газогін Північний потік-2; Росія створила у Чехії потужний центр для своїх кібератак.

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