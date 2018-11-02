Факти ICTV – Випуск 7:15 (2.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні роковини Батуринської трагедії. 310 років тому московські війська криваво і жорстоко захопили столицю гетьмана; масштабний страйк – у представництвах по всьому світу провели напередодні працівники компанії Google; Нові лідери продовжують запеклу боротьбу за мільйон на реалізацію свого проекту.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-02
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