Факти ICTV – Випуск 7:15 (2.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні роковини Батуринської трагедії. 310 років тому московські війська криваво і жорстоко захопили столицю гетьмана; масштабний страйк – у представництвах по всьому світу провели напередодні працівники компанії Google; Нові лідери продовжують запеклу боротьбу за мільйон на реалізацію свого проекту.

Опубліковано Листопад, 02 в 10:51



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