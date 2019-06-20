Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті один український захисник загинув і один поранений; екстремальну подорож здійснив фінський винахідник Янне Капилехто; Володимир Зеленський сподівається, що на лаві підсудних опиняться всі винні у збитті малазійського Боїнга.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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