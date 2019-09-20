Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у штабі ООС зафіксували 19 провокацій; американський Конгрес підтримав виділення грошей на військову допомогу Україні; нову військову операцію розпочала в Ємені Саудівська Аравія та очолювана нею коаліція.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.