Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна та Росія досягли попередньої згоди щодо транзиту газу; 334 людини заарештувала італійська поліція під час масштабного рейду проти мафії; новація у львівських школах – уроки правильної постави.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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