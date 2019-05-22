Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні виповнюється п’ять років від нападу проросійських сепаратистів на підрозділ ЗСУ, 51-ої бригади; про ситуацію в Україні обговорили напередодні телефоном з Путіним Ангела Меркель та Еммануель Макрон.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.