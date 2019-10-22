Факти ICTV – Випуск 7:15 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: із Генеральної прокуратури звільнять щонайменше 218 прокурорів. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка; у Японії розпочалась інтронізація імператора Нарухіто; лісові пожежі загрожують житловим будинкам на півдні Каліфорнії.

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