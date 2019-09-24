Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українського студента жорстоко побили у Польщі; британський парламент знову хоче перенести Brexit; Україна на першому місці в рейтингу держав, чий імпорт сільськогосподарських продуктів до ЄС зростає найшвидше.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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