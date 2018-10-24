Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: маємо втрати на фронті; Дональд Трамп підтвердив, що може зустрітися з Путіним наступного місяця в Парижі; у лікарні помер поліцейський Остап Кутний, який разом із колегою потрапив у страшну ДТП на Львівщині.

Опубліковано Жовтень, 24 в 9:36



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