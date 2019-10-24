Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: молодий російський опозиціонер попросив притулку в Україні. 26-річний Сергій Гаврилов фігурант гучної справи проти організації під назвою Новое величие; підстав для повернення Приватбанку колишнім власникам немає. Таку заяву зробили в Офісі президента Володимира Зеленського.

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