Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у США офіційно запустили процедуру імпічменту президента Дональда Трампа; США опублікують повну нередаговану стенограму розмови українського та американського президентів; на Гаїті люди протестують проти нестачі пального.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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