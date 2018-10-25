Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російсько-окупаційні війська не припиняють обстрілювати лінію зіткнення; в Європарламенті голосування щодо резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі; у Запоріжжі п’ятеро людей отруїлися грибами.

Опубліковано Жовтень, 25 в 9:44



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