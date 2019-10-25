Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав тиждень керівнику фіскальної служби Чернівецької області Віталію Шпаку, щоб навести лад на митниці; Олег Сенцов сьогодні відвідає Європарламент. Про це повідомив у Twitter відомий брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.