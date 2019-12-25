Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: святкову різдвяну месу в місті, де понад 2 тисячоліття тому народився Христос, відправив католицький архієпископ Єрусалима; Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення застави 2 млн грн; Закарпатський окружний адміністративний суд повністю зупинив роботу готелю Інтурист-Закарпаття в Ужгороді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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