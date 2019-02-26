Факти ICTV – Випуск 7:15 (26.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майбутнє України у НАТО – не просто мрія, а доволі реалістична перспектива; представника на Євробачення від України обиратимуть серед фіналістів національного відбору вже сьогодні; Україна випередила всі пострадянські країни за експортом м’яса птиці. Рейтинг склало Міністерство сільського господарства США.

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