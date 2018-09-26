Факти ICTV – Випуск 7:15 (26.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесі палав один з покинутих корпусів санаторію “Червоні зорі”; минулої доби троє українських військовослужбовців були поранені; США передадуть Україні 2 патрульні катери типу “Айленд”.

Опубліковано Вересень, 26 в 10:27



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