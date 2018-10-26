Факти ICTV – Випуск 7:15 (26.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один захисник на Донецькому напрямку був поранений; на Прикарпатті СБУ на навчаннях удосконалює навички з протидії диверсантам; на велодромі святкує свій 107 день народження француз Роберт Маршан.

Опубліковано Жовтень, 26 в 9:48



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