Факти ICTV – Випуск 7:15 (26.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу бойовики 12 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь; кіберкомандування США розробляє тактику ведення інформаційної війни на випадок, якщо Росія спробує втрутитися у президентські вибори 2020 року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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