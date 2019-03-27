Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: засуджена за смертельну ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева – змінила адвоката і подала апеляційну скаргу на вирок суду; Олександрові Пугачову – обвинуваченому у вбивстві патрульних поліцейських у Дніпрі – уже шістнадцятий раз подовжили арешт на 60 діб.

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