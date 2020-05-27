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Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.05.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 27.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українського військовослужбовця застрелили на передовій російські найманці; менше ніж за добу на Дніпропетровщині військові звели тимчасовий понтонний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища; фонтани у столиці України запрацюють цими вихідними до Дня Києва.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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