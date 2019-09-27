Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем; 89% українців підтримують скасування недоторканності народних депутатів; потужна повінь виникла напередодні на заході Індії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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