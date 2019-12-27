Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нацбанк встановив рекорд з купівлі валюти – 700 млн доларів за день; екологічна біда на Черкащині. Із Золотоніського полігону твердих побутових відходів поблизу села Нова Дмитрівка течуть ріки нечистот.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.