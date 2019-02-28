Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.02.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: росіян не буде у місії спостерігачів ОБСЄ за українськими виборами – їх не запросили; попри тиск і супротив з боку промосковських священиків, парафіяни переходять до незалежної української церкви; американський штат Каліфорнія потерпає від повеней.
2019-02-28
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