Факти ICTV – Випуск 7:15 (28.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 2 людини стали жертвами стрілянини в американському місті Сієттлі; захоплений у полон український моряк Віктор Безпальченко хоче одружитися безпосередньо у СІЗО Лєфортово; ціна газу для промисловості вперше стане дешевшою, ніж ціна для населення.

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