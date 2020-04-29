Факти ICTV – Випуск 7:15 (29.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Європі поступово покращується ситуація з коронавірусом, у більшості країн фіксують зниження кількості захворілих; рекордну кількість захворювань за добу зафіксували в Білорусі – 919 випадків; у річку Південний Буг з моря заплив дельфін, його помітили жителі села Себіне аж за 140 кілометрів від моря.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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