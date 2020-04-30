Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість хворих на коронавірус в Україні невпинно зростає; біля військових складів у Балаклії горить сухостій; три мільйони тюльпанів розквітло у Кропивницькому дендропарку; на засідання збереться надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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