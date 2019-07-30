Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гривня продовжує зміцнюватися; кожен п’ятий працездатний українець – на заробітках за кордоном; столична поліція розшукує охочого до чужої ювелірки; незвична гостя оселилася на подвір’ї родини з Черкащини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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