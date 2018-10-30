Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перші сучасні БТР-4 отримала на озброєння українська армія; шахтарі Лисичанськ-вугілля відмовилися припинити страйк і продовжують залишатися під землею; полицю із свіжим безкоштовним хлібом облаштували в одному з магазинів у Чернівцях.

Опубліковано Жовтень, 30 в 9:41



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