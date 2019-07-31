Факти ICTV – Випуск 7:15 (31.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог знову обстріляв позиції українських військових на передовій; Росія не братиме участі в переговорах щодо Венесуели; на Франківщині посадовця виконавчої служби взяли на хабарі 30 тисяч гривень; у мережі з’явився другий український трейлер фантастичного екшну Двійник з Віллом Смітом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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