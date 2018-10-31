Факти ICTV – Випуск 7:15 (31.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє військовослужбовців ООС отримали поранення; 40 мільйонів доларів виділять США на боротьбу з пропагандою іноземних держав – Росії, Ірану й Китаю; відзавтра ціна газу для українців становитиме 8548 гривень 92 копійки за тисячу кубометрів.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-31
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