Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: три десятки народних депутатів могли стати фігурантами справ щодо незаконного збагачення, але зараз це неможливо, бо Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу; одразу дві аварії влаштував п’яний російський капітан у південнокорейському порту Пусан; масштабну групу торговців наркотиками викрили на Дніпропетровщині.

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