Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВООЗ заявила про ознаки відносної стабілізації пандемії коронавірусу в Європі; величезна озонова діра вперше утворилася над центральною частиною Арктики. Концентрація озону знизилася на 90%, – такі дані порталу НАСА Озон Вотч.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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