Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі окупанти продовжують вогневі провокації. Напередодні вони 11 разів порушили режим припинення вогню; кримськотатарський активіст Едем Бекіров заявив, що голодуватиме та відмовиться від ліків, якщо його етапують із Сімферополя в Красноперекопськ; вулиці українських міст відсьогодні патрулюватиме Нацгвардія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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