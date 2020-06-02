Факти ICTV – Випуск 7:45 (02.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: військовослужбовця, який 30 травня зник зі спостережного посту поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Кримом досі шукають; президент Росії Путін призначив дату голосування щодо поправок до Конституції Росії на 1 липня; в Миколаєві готують пляжі до купального сезону, водолази обстежують дно Бузького лиману.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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