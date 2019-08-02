Факти ICTV – Випуск 7:45 (02.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: увечері чимало ЗМІ, з посиланням на свої джерела, поширили інформацію про гучну відставку керівника Офісу президента України Андрія Богдана; Audi представив оновлену модель свого універсала з підвищенною прохідністю – A4 Allroad.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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