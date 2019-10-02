Факти ICTV – Випуск 7:45 (02.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нідерланди надіслали офіційний запит російській прокуратурі про сприяння у пошуках підозрюваного у збитті пасажирського лайнера над Донбасом Володимира Цемаха; Шуби-вишиванки запатентувала вінницька дизайнерка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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