Факти ICTV – Випуск 7:45 (03.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус і далі вносить корективи у порядок денний світу; в Україні запровадили тимчасові обмеження на ввезення тварин з Китаю; друга пожежа в історичних будівлях Одеси за останні два дні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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