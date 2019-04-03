Факти ICTV – Випуск 7:45 (03.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці в соцмережах вимагають дебатів перед другим туром президентських виборів; за останню добу на фронті двоє військових загинули і двоє поранені; генеральний секретар НАТО вперше виступить із промовою у Конгресі Сполучених Штатів.

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