Факти ICTV – Випуск 7:45 (03.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий пакет підтримки для України і Грузії узгодили міністри закордонних справ країн-учасниць НАТО; подати документи на вступ до першого класу можна буде після закінчення карантину або в режимі он-лайн, – повідомили в Міністерстві освіти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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