Факти ICTV – Випуск 7:45 (03.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже тиждень у США тривають акції протесту проти поведінки поліцейських під час арештів, мітинги набули загрозливого характеру, бо супроводжуються масовими хуліганствами та мародерством; після двомісячного карантину національна збірна з синхронного плавання повернулася в басейн; залізничне сполучення з російським містом Мурманськом, де живе 300 тис. людей – перерване, там обвалився міст через річку Колу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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