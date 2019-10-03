Факти ICTV – Випуск 7:45 (03.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Північна Корея заявила про нове успішне випробування балістичної ракети; пролітав усю війну, і розбився через 74 роки після її завершення – катастрофа сталася зі старовинним літаком під час авіашоу в американському штаті Коннектикут.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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