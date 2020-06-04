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Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню; протести у Сполучених Штатах не тільки не вщухають, але й стають ще масовішими; президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив уряд у відставку; кияни спостерігали неймовірне видовище  – подвійну веселку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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