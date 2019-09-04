Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до кінця наступного року українська армія повністю перейде на натовську систему управління; закон про скасування депутатської недоторканності направили на підпис президенту; Hyundai представив третє покоління свого хетчбека i10.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-09-04
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