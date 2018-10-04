Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова знову погіршився; Кабмін дозволив українцям міняти старі паспорти у вигляді книжки на ID-картки; на великі екрани виходить українська повнометражна комедія Скажене весілля.

Опубліковано Жовтень, 04 в 9:25



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