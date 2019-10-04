Факти ICTV – Випуск 7:45 (04.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 735 млн доларів відшкодування отримають родичі загиблих і ті, кому пощастило вижити під час стрілянини у Лас-Вегасі рік тому; чеська Skoda оголосила офіційні ціни на свій перший гібрид із можливістю підзарядки – Superb.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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