Факти ICTV – Випуск 7:45 (05.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 05.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні виступить у конгресі з промовою Про стан держави; провідників в українських потягах стане менше. Укрзалізниця намагається скоротити видатки на обслуговування пасажирів і на перше півріччя запроваджує експеримент; у Китаї новий рік святкують не лише місцеві жителі, а й панди.

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