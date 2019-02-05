Факти ICTV – Випуск 7:45 (05.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні виступить у конгресі з промовою Про стан держави; провідників в українських потягах стане менше. Укрзалізниця намагається скоротити видатки на обслуговування пасажирів і на перше півріччя запроваджує експеримент; у Китаї новий рік святкують не лише місцеві жителі, а й панди.

Опубліковано Лютий, 05 в 10:30



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