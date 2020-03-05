Факти ICTV – Випуск 7:45 (05.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поблизу Новоселівки окупаційні війська підірвали газогін; у Чернівцях зросла кількість пацієнтів із підозрою на коронавірус; сьогодні завершується термін обсервації громадян, евакуйованих із Уханя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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