Факти ICTV – Випуск 7:45 (05.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: оголосили цьогорічних лауреатів Пулітцерівської премії; керівник Офісу президента пояснив, кого внесуть до новоствореної Консультативної ради у рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську; 50 років главі греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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